Кариес это местное, прогрессирующее разрушение зуба.

Причинами его возникновения обычно бывают: наследственность, особенности иммунитета и плохая гигиена. Если не принимать никаких мер это обязательно приведет к последующему пульпиту, а затем и к периодонтиту.

Вывод — нужно начинать лечить зуб как можно раньше. На начальных стадиях это практически безболезненно и экономит значительные деньги в сравнении с последующими более тяжелыми заболеваниями.