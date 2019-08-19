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Краснодар, ул. Котлярова 10

+7 (988) 559-13-11

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Краснодар, ул. Котлярова 10

+7 (988) 559-13-11

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ЛЕЧЕНИЯ У НАС

Доступные цены

Доступные цены порадуют вас! У нас нет длинных очередей и неприятных ожиданий

Опытные специалисты

Все наши врачи являются лицензированными специалистами!

Акции и спецпредложения

Постоянно проводим акции на чистки и лечение кариеса!

Гарантия на лечение

Даем гарантию на свои работы 1 год!

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НАШИ ВРАЧИ:

Шапшева Галина Александровна

ТЕРАПЕВТ

Образование: Уральская Государственная Медицинская Академия (1992г.)

Перфильева Мария Александровна

ТЕРАПЕВТ

Образование: Кубанский Государственный Медицинский Университет (2017г.)

Смирнов Алексей Сергеевич

ОРТОПЕД

Образование: Крымский Государственный Медицинский Университет имени
С.И. Георгиевского (2012г.)

УСЛУГИ:

Профессиональная диагностика

Китайская пословица гласит – 100 болезней входят через рот.

Не рискуйте своим здоровьем — лечите зубы вовремя и качественно. Мы рекомендуем проходить профилактический осмотр полости каждые 6 месяцев.

На практике это выглядит так: врач осматривает каждый зуб, записывает в медицинскую карту его состояние, после чего объясняет пациенту какие зубы необходимо лечить и по желанию пациента рассчитывает стоимость необходимых манипуляций.

НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ

Лечение зубов

Кариес это местное, прогрессирующее разрушение зуба.

Причинами его возникновения обычно бывают: наследственность, особенности иммунитета и плохая гигиена. Если не принимать никаких мер это обязательно приведет к последующему пульпиту, а затем и к периодонтиту.

Вывод — нужно начинать лечить зуб как можно раньше. На начальных стадиях это практически безболезненно и экономит значительные деньги в сравнении с последующими более тяжелыми заболеваниями.

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Установка коронок, виниров

Возможно ли недорого и без ущерба качеству выполнить протезирование зубов? Да, это возможно, но при наличии у стоматологической клиники нескольких атрибутов:

1. Собственной зуботехнической лаборатории.
2. Большого потока протезных работ.
3. Высокой квалификации персонала.
4. Меньшей торговой наценке на зубные протезы.

Все это удалось соединить в стоматологической клинике «Нова Дент». Благодаря этому мы можем честно сказать — цены на протезирование зубов в нашей клинике одни из самых низких в Краснодаре.

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ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ:

ЛЕЧЕНИЕ

  • Средний кариес от ₽2300
  • Глубокий кариес от ₽2800
  • Лечение канала от ₽1500

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

  • Коронка от ₽6000
  • Съемный протез ₽12 000
  • Винир e-max от ₽15 000

ЧИСТКА ЗУБОВ

  • Комплексная чистка ₽2500
  • Отбеливание зубов ₽8000
  • Брекет системы от ₽18 000

КОМПЛЕКСНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА ВСЕГО ₽1600!

Ультразвук + профифлекс!
Акция действует с 15 по 30 июля
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Акция!

НАШ БЛОГ:

Отбеливание зубов в Краснодаре

19.07.2020 Комментариев нет

Отбеливание зубов — наиболее востребованная стоматологическая услуга. Сегодня в ней нуждаются многие пациенты, испытывающие проблемы с изменением оттенка зубной эмали. Такие ситуации могут возникать по

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ПОЧИТАЙТЕ ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Андрей Гончаров
Андрей Гончаров
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Вчера был на приеме, остался доволен лечением! Очень понравились Ваши администраторы, приятные, вежливые девушки, всегда предварительно позвонят, напомнят о приеме. Буду рекомендовать Вашу клинику!
Марина Хомченко
Марина Хомченко
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В клинику «Нова-Дент» попала по рекомендации друзей и ни разу не пожалела. Опыт общения со стоматологами у меня довольно приличный, есть с чем сравнивать и делать выводы. Специалисты в этой клинике настоящие профессионалы и просто доброжелательные люди.
Оксана Давыдова
Оксана Давыдова
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Уже несколько лет наблюдаюсь в данной клинике. Качество работы - проверено временем. Пломбы стоят, лечение безболезненно и относительно бюджетное. Редко, где встретишь современное оборудование новое и специалистов, которые реально знают, как с ним обращаться! Отдельно благодарю Надежду Ильиничну
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НАШИ КОНТАКТЫ:

Краснодар, ул. Котлярова 10

+7 (988) 559-13-11

Пн-Вс 09:00 - 20:00

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