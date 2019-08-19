Отбеливание зубов в Краснодаре
Отбеливание зубов — наиболее востребованная стоматологическая услуга. Сегодня в ней нуждаются многие пациенты, испытывающие проблемы с изменением оттенка зубной эмали. Такие ситуации могут возникать по
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ТЕРАПЕВТ
Образование: Уральская Государственная Медицинская Академия (1992г.)
ТЕРАПЕВТ
Образование: Кубанский Государственный Медицинский Университет (2017г.)
ОРТОПЕД
Образование: Крымский Государственный Медицинский Университет имени
С.И. Георгиевского (2012г.)
Китайская пословица гласит – 100 болезней входят через рот.
Не рискуйте своим здоровьем — лечите зубы вовремя и качественно. Мы рекомендуем проходить профилактический осмотр полости каждые 6 месяцев.
На практике это выглядит так: врач осматривает каждый зуб, записывает в медицинскую карту его состояние, после чего объясняет пациенту какие зубы необходимо лечить и по желанию пациента рассчитывает стоимость необходимых манипуляций.
Кариес это местное, прогрессирующее разрушение зуба.
Причинами его возникновения обычно бывают: наследственность, особенности иммунитета и плохая гигиена. Если не принимать никаких мер это обязательно приведет к последующему пульпиту, а затем и к периодонтиту.
Вывод — нужно начинать лечить зуб как можно раньше. На начальных стадиях это практически безболезненно и экономит значительные деньги в сравнении с последующими более тяжелыми заболеваниями.
Возможно ли недорого и без ущерба качеству выполнить протезирование зубов? Да, это возможно, но при наличии у стоматологической клиники нескольких атрибутов:
1. Собственной зуботехнической лаборатории.
2. Большого потока протезных работ.
3. Высокой квалификации персонала.
4. Меньшей торговой наценке на зубные протезы.
Все это удалось соединить в стоматологической клинике «Нова Дент». Благодаря этому мы можем честно сказать — цены на протезирование зубов в нашей клинике одни из самых низких в Краснодаре.
Отбеливание зубов — наиболее востребованная стоматологическая услуга. Сегодня в ней нуждаются многие пациенты, испытывающие проблемы с изменением оттенка зубной эмали. Такие ситуации могут возникать по
Соблюсти гигиену ротовой полости с помощью простой зубной щетки, порой, бывает сложно. Такой способ не помогает на 100% очистить зубы от крупиц пищи и вредных
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